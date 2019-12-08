Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одесском колледже экономики.
В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привёл к многочисленным человеческим жертвам, — сказал белорусский лидер.
Лукашенко от своего имени и от имени белорусских граждан передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим,
Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в связи с трагедией в одесском колледже.
Как писал NEWS.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. Погибли 10 человек. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно.
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