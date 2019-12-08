https://static.news.ru/photo/092fba02-19b5-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при пожаре в Одесском колледже экономики.

В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привёл к многочисленным человеческим жертвам, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко от своего имени и от имени белорусских граждан передал слова поддержки и сочувствия родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим, передаёт ТАСС.

Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура в связи с трагедией в одесском колледже.

Как писал NEWS.ru, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. Погибли 10 человек. В медучреждениях города находятся 26 пострадавших при пожаре. О причине происшествия пока ничего не известно.