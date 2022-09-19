Лорд-камергер разломил жезл и опустил на крышку гроба Елизаветы II Лорд-камергер разломил жезл и опустил на крышку гроба Елизаветы II

Лорд-камергер, ранее возглавлявший британскую контрразведку MI-5, барон Эндрю Паркер в ходе прощальной церемонии с королевой Великобритании Елизаветой II разломил напополам церемониальный жезл и положил его на крышку гроба. Такое действие является символом конца служения британскому монарху.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле. На нем установлены символы королевской власти — держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Люди, которые хотят проститься с монархом, могут находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от гроба.