Лондону предрекли катастрофу в случае референдума в Шотландии Политолог Мендкович: референдум в Шотландии может привести к расколу Британского содружества

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый референдум в Шотландии о независимости может привести к расколу Британского содружества и катастрофе для британской элиты, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он считает, что существует высокий риск принятия решения об отделении по итогам референдума. По его мнению, Лондон может прибегнуть к репрессиям в отношении региональных властей, как это было недавно в Испании в ситуации с отделением Каталонии.

Один раз референдум уже произошел. Завершился неудачей с очень небольшим перевесом, так как в нем приняли участие граждане, не живущие в Шотландии, что очень сильно исказило результаты. Сейчас очень высок риск принятия положительного решения на новом референдуме, что приведет к расколу Британского содружества и катастрофе для британской элиты. Ранее была ситуация с отделением Каталонии от Испании, ее жестко подавили через репрессии в отношении региональных властей и простых граждан, Лондон, думаю, поступит также — по каталонскому сценарию, — сказал эксперт.

Мендкович добавил, что власти Британии «считают себя равнее других народов». Лондон чувствует себя в праве «угнетать и оккупировать, подчинять своей воле».

Как писал один британский писатель, все животные равны, но некоторые — равнее. Они считают себя равнее других народов — они имеют право угнетать и оккупировать их, подчинять своей воле, но добровольную интеграцию других народов они отвергают и считают имперской. Всего лишь пропагандистские клише для воздействия на процессы в иностранных государствах. Сама монархия как была монархией, так и осталась, — подчеркнул эксперт.

23 ноября Верховный суд Великобритании признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.

22 октября Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительственный кризис в Великобритании, вызванный отставкой премьера Лиз Трасс, «с каждым часом» усиливает аргументы в пользу независимости автономии. Великобритания оказалась неблагополучным королевством, отметила она.