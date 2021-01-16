Лондон планирует вакцинировать от COVID-19 99% граждан из групп риска

https://static.news.ru/photo/fd5504b6-58ca-11eb-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency

Британский кабмин планирует, что к началу весны 2021 года первую из двух доз вакцины от нового коронавируса получат 99% граждан, включённых в группу риска. Для них недуг представляет особую опасность. К ним относятся около 30 млн человек, заявил журналистам глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

По его словам, препарат уже получили 3,5 млн подданных (5% населения Туманного альбиона). Ежедневно медики вводят вещество около 300 тысячам пациентов, передаёт BBC.

В группу риска попали все британцы старше 60 лет, медицинские и социальные работники, а также люди с тяжёлыми заболеваниями, угрожающие повышенной вероятностью заразиться COVID-19. Дипломат отметил, что кабмин надеется ослабить ограничения в начале весны. С 4 января 2021 года в Королевстве действует карантин. Гражданам запретили покидать дом без уважительных причин. Правительственная стратегия предусматривает, что к сентябрю вакцина будет предложена всем жителям Британии старше 18 лет.

Инъекции людям делают в лечебных учреждениях, кабинетах врачей общей практики и аптеках. В ближайшее время таких центров в островном государстве будет 17. А в будущем — 50. Их развернут на стадионах, в гостиницах, конференц-центрах и даже соборах.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США раскрыта статистика по гражданам, скончавшимся после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами фармакологических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Оказалось, что среди тех, кто получал прививки, выявлено 55 летальных исходов.