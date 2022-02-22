Лондон не нашёл доказательств отправки российских войск в Донбасс

Однозначных доказательств, что Россия направляет свои войска в Донбасс, у Великобритании пока нет, заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News. Как уверяет дипломат, о намерении направить на юг Украины военных заявил сам президент России Владимир Путин.

Мы слышали от самого (президента России Владимира) Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит, — сказала она.

Отвечая накануне на вопрос журналистов, как далеко могут зайти миротворцы в Донбассе, Путин сообщил, что Россия пока не отправляла военных в этот регион. По его словам, невозможно предсказать ход событий в Донбассе, если туда войдут российские военные.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. 21 февраля они попросили президента Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов.