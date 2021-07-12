ЛНР начала операцию по освобождению временно оккупированной территории

Народная милиция Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В ведомстве призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования, сообщает РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщало, что украинские пограничники не оказывали сопротивления российским военным.

24 февраля Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики, — цитирует агентство представителя Нармилиции.

Он подчеркнул, что огонь ведётся исключительно по военным объектам, а также местам скопления военной техники и личного состава ВСУ. Представитель ЛНР добавил, что мирному населению ничего не угрожает. Вместе с тем он порекомендовал жителям прифронтовых районов не покидать свои дома и по возможности спуститься с бомбоубежища.

Бои по все линии соприкосновения ведутся и ополченцами Донецкой Народной Республики. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что удары по позициям ВСУ наносятся всеми доступными средствами поражения.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.