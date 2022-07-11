Литву упрекнули в нарушении требований Евросоюза Политолог Асафов: расширяя ограничения на транзит через Калининград, Литва нарушает требования ЕС

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Расширяя ограничения на транзит через Калининград, Литва нарушает требования Евросоюза и выполняет задачи от США, заявил политолог Александр Асафов в разговоре с Lenta.ru. Эти действия могут привести к эскалации конфликта с Россией, та же затягивает с ответом, чтобы не усугублять ситуацию, отметил эксперт.

Почему Литва продолжает вводить ограничения, несмотря на призывы Евросоюза о прекращении блокады? Дело в том, что Прибалтика находится не в евросоюзном политическом контексте, а в американском, выполняет задачи, поступающие именно из США, — сказал Асафов.

Он добавил, что Евросоюз понимает: такое поведение Литвы нарушает договорённости и может привести к далеко идущим последствиям, повлиять на все страны ЕС. О российском ответе на эти действия удастся узнать только из официальных источников, считает Асафов.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил, как решать вопрос с блокадой Калининграда, с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Также обе стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений.