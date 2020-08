Литва призвала ООН и ОБСЕ дать оценку ситуации в Белоруссии

Как написал в Twitter глава прибалтийского государства, он обратится в Совет ООН по правам человека и ОБСЕ с просьбой дать оценку ситуации в Белоруссии, подчеркнув, что «свидетельства протестующих шокируют».

Massive human rights violations continue in #Belarus . Testimonies of released protesters are shocking. I appeal to @UNHumanRights Council & @OSCE to react!