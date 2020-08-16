Литва призвала ООН и ОБСЕ дать оценку ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d665e5e0-dfa9-11ea-9bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны отреагировать на происходящее в Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как написал в Twitter глава прибалтийского государства, он обратится в Совет ООН по правам человека и ОБСЕ с просьбой дать оценку ситуации в Белоруссии, подчеркнув, что «свидетельства протестующих шокируют».

Massive human rights violations continue in #Belarus . Testimonies of released protesters are shocking. I appeal to @UNHumanRights Council & @OSCE to react! — Gitanas NausÄda (@GitanasNauseda) August 16, 2020

Ранее сообщалось, что президент Гитанас Науседа может принять участие в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии. Предполагается, что он с соотечественниками встанет в многокилометровую «цепь солидарности», которая протянется от Вильнюса до литовско-белорусской границы. Мероприятие намечено на 23 августа, о планах провести его было объявлено 14 числа. По оценке организаторов, для того чтобы выстроить живую цепочку, необходимо участие более 20 тысяч добровольцев. Помимо литовского лидера, по его словам, принять участие также планирует экс-президент Даля Грибаускайте.

В настоящее время примерно 400 человек собрались у Дома правительства на площади Независимости в Минске, где должен проходить митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Перед митингом центр города оцепили, к площади Независимости были стянуты усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов, перекрыто движение, закрыта на вход и выход ближайшая станция метро.

Оппозиция считает, что белорусские власти стремятся к эскалации ситуации в стране и намерены спровоцировать столкновения людей на улицах, чтобы обвинить в этом участников протестов. Сторонники этой теории считают, что мероприятие намеренно решили проводить на площади Независимости за два часа до того, как там же должна состояться очередная протестная акция, писал NEWS.ru.