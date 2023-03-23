Литва передала Украине конфискованные авто на €200 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовская налоговая инспекция передала Киеву конфискованное имущество, стоимостью почти €200 тысяч, сообщает EADaily. С ноября 2022 года Украина получила от Литвы 81 изъятый государством автомобиль, среди которых были внедорожники, минивэны, тягачи, грузовики и микроавтобусы.

Директор государственной налоговой инспекции Литвы Дайнюс Ясюлис уточнил, что общая стоимость переданных Украине авто составила €180 тысяч. Помимо того, Киев получил от ведомства подъемники, резиновые лодки, водолазное снаряжение, а также фонари и прожекторы. Ясюлис добавил, что в ближайшее время украинской стороне передадут мобильные телефоны и планшеты на сумму более €11 тысяч.

Накануне Литовский сейм принял в первом чтении законопроект о запрете получения гражданства страны для россиян и белорусов. Авторами инициативы стали министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Граждане России и Белоруссии также лишатся права покупать недвижимость в стране без вида на жительство.

Ранее государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») временно прекратило прием бандеролей и посылок в Россию. Почтовые отправления в РФ ранее пересылались Литвой через соседнюю Латвию.