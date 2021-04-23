Прибалтийские республики выслали российских дипломатов

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Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. О соответствующих решениях объявили министры иностранных дел республик.

В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников, — написал дипломат.

In solidarity with our Czech allies and due to the violations of Vienna Convention #Latvia has decided to expel a Russian diplomat. Latvia will not tolerate subversive activities on its soil or that of its partners and allies

— Edgars RinkÄviÄs (@edgarsrinkevics) April 23, 2021

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис вслед за латвийским коллегой объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Также в дипломатическом ведомстве Эстонии сообщили, что Таллин принял решение о высылке одного российского дипломата из страны.

Россия грубо нарушила международное право на территории государств-членов Европейского Союза и НАТО, что подорвало суверенитет Чехии и привело к гибели двух человек. Такое поведение наносит ущерб европейской безопасности и стабильности и недопустимо. В знак солидарности Эстония высылает одного российского дипломата, — говорится в сообщении эстонского МИД.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Как сообщалось ранее, Россия вышлет пять сотрудников посольства Польши в Москве в ответ на объявление трёх российских сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата.