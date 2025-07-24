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24 июля 2025 в 20:05

В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24

Глава ООН выразил соболезнования после крушения Ан-24 в Амурской области

Гинтаутас Палуцкас Гинтаутас Палуцкас Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. По его словам, соболезнования выражены семьям жертв, народу и правительству России, передает Reuters.

Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству Российской Федерации, — заявил Гутерриш.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области, назвав трагедию «большим горем». Спикер подчеркнул, что парламентарии разделяют скорбь с потерявшими близких.

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