В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24

В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24 Глава ООН выразил соболезнования после крушения Ан-24 в Амурской области

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак. По его словам, соболезнования выражены семьям жертв, народу и правительству России, передает Reuters.

Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству Российской Федерации, — заявил Гутерриш.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области, назвав трагедию «большим горем». Спикер подчеркнул, что парламентарии разделяют скорбь с потерявшими близких.