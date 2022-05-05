Литовцы снесут памятники освободителям Литвы Мэр Вильнюса Шимашюс выступил за снос памятников советским воинам

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс завил, что власти снесут шесть памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится самое крупное в стране захоронение освободителей Литвы, пишет РИА Новости. Он добавил, что в департамент культурного наследия уже направлено соответствующее обращение. По его словам, под скульптурами никто не похоронен.

Мы проверили: пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля, — сказал Шимашюс.

Мемориал на Антакальнисе был создан в 1951 году. Под ним захоронены более трех тысяч солдат 3-го Белорусского фронта, погибших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.

Накануне в Чернигове демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Таким образом Украина продолжает свою политику отказа от всего, что может напоминать Россию и её деятелей на своей территории.