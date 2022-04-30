В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину / Фото mistaua.com

В Чернигове 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает РИА Новости. Таким образом Украина продолжает свою политику отказа от всего, что может напоминать Россию и её деятелей на своей территории.

В Чернигове на Валу (центральная часть города, известная с древнерусских времен. — NEWS.ru) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, — говорится в сообщении.

В Верховную раду ранее внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

В апреле в городе Стрый Львовской области снесли стелу советскому воину. Кроме того, в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник танку Красной армии. Местные власти сообщили, что таким образом они избавляются от монументов коммунистического режима.

Поздее в Харькове члены нацбатальона снесли памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Дочь Жукова Мария заявила, что националисты на протяжении многих лет пытаются искоренить любое упоминание о том, кто победил фашизм и снос памятника советскому маршалу её не удивил.