https://static.news.ru/photo/42591bf8-56fe-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Около 74% опрошенных украинцев осудили протесты в Полтавской области, где митингующие попытались силой остановить автобусы, в которых эвакуированных из Китая граждан Украины везли на карантин для проверки на коронавирус.

По информации «Интерфакс-Украина», протестующих поддержали 15% опрошенных, ещё 11% воздержались от ответа. Участниками исследования стали 1200 совершеннолетних респондентов.

Как отметили авторы исследования, люди с лучшим образованием и высокими доходами чаще осуждали действия протестующих против эвакуации. Неприятие протестов оказалось сильнее всего на юге Украины.

Как сообщал NEWS.ru, в посёлке Новые Санжары случились столкновения между полицией и местными жителями, который попытались остановить транспорт с 45 прибывшими из Китая украинцами. В беспорядках с 20 февраля пострадали не меньше 24 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Полтавской области напомнила ему Средневековье.