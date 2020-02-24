Около 74% опрошенных украинцев осудили протесты в Полтавской области, где митингующие попытались силой остановить автобусы, в которых эвакуированных из Китая граждан Украины везли на карантин для проверки на коронавирус.
По
Как отметили авторы исследования, люди с лучшим образованием и высокими доходами чаще осуждали действия протестующих против эвакуации. Неприятие протестов оказалось сильнее всего на юге Украины.
Как сообщал NEWS.ru, в посёлке Новые Санжары случились столкновения между полицией и местными жителями, который попытались остановить транспорт с 45 прибывшими из Китая украинцами. В беспорядках с 20 февраля пострадали не меньше 24 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Полтавской области напомнила ему Средневековье.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен