«Лидеры сдаются»: в США назвали виновные в крахе Европы страны Американская телеведущая Ингрэм: Италия, Великобритания и Франция превратили Европу в руины

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Италия, Великобритания и Франция превратили Европу в руины, заявила американская телеведущая Лора Ингрэм, передает «ПолитРоссия». По ее мнению, политическая нестабильность в этих странах вредит остальным европейским государствам. Журналистка отметила и проблемы в Германии после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.

Либеральные журналисты лебезили перед всегда блестящей Ангелой Меркель в Германии. Говорили, что хотели бы себе такого лидера, как она. Однако Германия, которую она оставила позади, сегодня выглядит не так уж и радужно, не так ли? Мы видим суровую правду: Европа во многом рушится. Ее лидеры сдаются, — сказала Ингрэм.

Она упомянула ушедшего в отставку премьер-министра Италии Марио Драги, набравшую силу во Франции ранее маргинальную партию Марин Ле Пен и покинувшего пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его Ингрэм назвала фальшивым популистом, которого просто выгнали.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку Марио Драги сегодня, 22 июля. Ранее утром политик в ходе заседания парламента подтвердил свое намерение покинуть пост. На прошлой неделе Драги подавал прошение об отставке, которое отклонил президент республики, так как формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства.