Лидеры G7 рассказали, как долго они будут поддерживать Киев Глава ЕК фон дер Ляйен: страны G7 будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Саммит G7 в Баварии

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) дали обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита G7, пишет ТАСС. По ее словам, договоренность между странами — участницами Группы семи стала свидетельством единодушия международного клуба.

«Большая семерка» продемонстрировала замечательное единство. Мы договорились, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — заявила фон дер Ляйен.

Председатель ЕК также восхитилась лидерством Зеленского и стойкостью украинского народа.

Ранее председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что «добрые дядьки и тетки» из Евросоюза готовят украинцев к самопожертвованию за перспективу членства в ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Он подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис.