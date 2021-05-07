Лидеры Евросоюза вновь обсудят создание COVID-сертификатов

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что европейские лидеры 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов. Они рассчитывают достигнуть общей договорённости по этому вопросу, передаёт ТАСС.
Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС. — NEWS.ru.) мы вернёмся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу, — отметил Мишель.
По его словам, вчера политики говорили о «зелёных» сертификатах. Решено было поговорить об этой проблеме позднее.
Ранее проект цифрового COVID-сертификата, разрабатываемый в Евросоюзе, прошёл первый этап согласований. Документ будет действовать на всей территории Евросоюза, а также в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии.
Сертификат будет содержать три варианта данных — сведения о прививке от COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, факте перенесённого коронавируса и наличии иммунитета.
В России эту идею не оценили. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова считает, что COVID-паспорта могут использоваться для скрытого принуждения, породить неравенство.