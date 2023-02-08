Летчик оценил план Великобритании по обучению пилотов ВСУ Летчик Красноперов: Британия не сможет быстро и качественно обучить пилотов ВСУ

Фото: raf.mod.uk

Великобритания не сможет качественно подготовить пилотов ВСУ к управлению западными истребителями, заявил в беседе с «ПолитРоссией» летчик Андрей Красноперов. По его словам, чтобы переключиться с привычных для украинских военных СУ-25 на F-16, потребуется не один год. Быстро обучить специалистов такого уровня невозможно, заключил эксперт.

Это из разряда фантастики. Подготовить пилотов быстро невозможно. Просто летать — это не то же самое, что выполнять боевые стрельбы, перехваты, пуск ракет и сброс бомб. <...> Чтобы переучиться с одного типа на другой, нужно иметь минимум базовый уровень, а он есть не у всех украинских летчиков, — пояснил Красноперов.

Летчик подчеркнул, что недостаточно подготовленному летчику будет опасно доверять управление западным истребителем, потому что в бою он столкнется с хорошо обученными российскими пилотами. Также он добавил, что летчики ВСУ не добиваются серьезных успехов и на привычных для них СУ-25, которые сбиваются российскими истребителями и системами ПВО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.