Лавров сообщил о готовности России налаживать отношения с Евросоюзом

https://static.news.ru/photo/b56f77c6-de81-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас Россия готова налаживать отношения с Евросоюзом. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с руководителем МИД Словении Анже Логаром. Его слова приводит РИА Новости.

Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сказал, что Россия и Евросоюз связаны общим будущим — в Европе это понимают. Он понадеялся, что эта мысль будет отражена в докладе Еврокомиссии, который поручили сделать главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к следующему саммиту.

Чижов отметил, что «пять принципов», которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность. Речь идёт о полном исполнении Минских договорённостей, укреплении сотрудничества с восточными партнёрами ЕС, обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, развитии европейско-российского сотрудничества по международным вопросам и поддержке гражданского общества в России.