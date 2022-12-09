Латвия запретила въезд в страну бывшему ведущему «Дождя» Коростелеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему телеведущему «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию после скандала в эфире телеканала, передает издание Delfi. В МВД республики рассмотрели предложение Службы госбезопасности страны и добавил журналиста в черный список. Уточняется, что у Коростелева есть право обжаловать решение в суде.

МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке российских военнослужащих, — передает портал.

2 декабря телеканал уволил Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский, а позже уволилась девушка ведущего Дарина Лукутина, занимавшая должность продюсера телеканала.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.