Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/4b0528a4-0d7b-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca до выяснения её влияния на здоровье пациентов приостановила Латвия. Об этом сообщает Госагентство лекарств республики.

Неделей ранее, 9 марта, в стране было приостановлено использование препарата этой фирмы из партии ABV5300 из-за проблем со здоровьем у двух человек, привившихся вакциной этой серии.

Решение о полной приостановке использования препарата от AstraZeneca было принято совместно с Центром профилактики и контроля заболеваний, Госсоветом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения.

Сообщается, что решение основано на отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у ряда пациентов через некоторое время после вакцинации. При этом в сообщении подчёркивается, что доказательств связи тромбоэмболии с вакциной в настоящее время нет.

Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до выяснения обстоятельств.

Вакцинацию препаратом от компании AstraZeneca приостановили в понедельник в Италии. До этого от использования вакцины AstraZeneca временно отказались на территории Германии, в Нидерландах.

Препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, а также Таиланд. Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации также рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины. От препарата отказались и во Франции. Об этом писал NEWS.ru.