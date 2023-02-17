СМИ: Латвия готовится производить танки для Украины EADaily: Латвия готовится производить танки для Украины

Латвия планирует начать производить танки в кооперации с Украиной, которые будут направлены на нужды ВСУ, сообщил латвийским журналистам официальный представитель военно-технической компании LV-TEH Угис Свиридо. Рига планирует предоставить Киеву производственные мощности для изготовления новой бронетехники, сообщает EADaily со ссылкой на портал Latvijas avīze.

По данным издания, Киев задумался над переносом своих производств в другие страны. Украина ищет себе в партнеры государства со стабильной внутриполитической ситуацией.

Бизнесмен уточнил, что в Ригу уже поступали подобные предложения. По словам Свиридо, Киев обратился с просьбой о строительстве средней и тяжелой военной техники на местной промышленной базе.

Чехия ранее также выразила готовность помочь Украине. В Праге пообещали помочь в восстановлении украинской военной бронетехники на базе государственного завода. Военно-промышленное предприятие города Новый Йичин подписало договор с концерном «Укроборонпром».

При этом премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага не намерена поставлять боевые танки немецкого производства Leopard 2 ВСУ. По его словам, Праге они нужны для обеспечения собственной безопасности.