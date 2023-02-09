Чехия отремонтирует украинскую военную бронетехнику

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чехия займется восстановлением украинской военной бронетехники на базе государственного предприятия. Военно-промышленное предприятие города Новый Йичин подписало договор с концерном «Укроборонпром», сообщает EADaily со ссылкой на Министерство обороны Чехии.

Как уточняет издание, договор заключен в рамках соглашения между Киевом и Прагой о создании единого «оборонного кластера». Согласно договоренностям, Чехия должна помочь Украине в выпуске боевой техники и военных материалов для нужд ВСУ. Подробности договора, в том числе количество и типы подлежащей восстановлению бронетехники, не разглашаются.

Чехия с начала специальной военной операции на Украине оказывает активную поддержку Киеву. Прага также осуществляет поставки военной техники и боеприпасов на вооружение ВСУ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что страна не намерена передавать Украине боевые танки Leopard 2 немецкого производства. По его словам, Праге они нужны для обеспечения собственной безопасности.

Чешский военный журналист Томаш Влах считает, что танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины, могут столкнутся со значительными проблемами, связанными с логистикой. Есть вероятность, что бронетехнику так и не передадут ВСУ. По его мнению, Киеву придется искать способы обеспечить доставку так, чтобы о ней не узнала Россия.