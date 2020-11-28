Латвийские рыбаки бегут в Россию из-за политики ЕС

https://static.news.ru/photo/7337a44c-32db-11eb-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Оставшиеся без работы латвийские рыбаки переезжают в Россию. Покинуть родину рыбаков вынудила политика Евросоюза по добыче рыбы в Балтийском море.

В октябре Министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС договорились сократить добычу нескольких видов рыб, в том числе и восточной балтийской трески. Власти объявили о выдаче рыболовам компенсации взамен на уничтожение промыслового судна. Однако такие меры недостаточны, сообщает Sputnik Латвия.

В результате многие оставшиеся без работы рыбаки воспользовались госпрограммой России по поддержке соотечественников при переселении в РФ.

Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом, — рассказал рыбак Валдис Авотиньш.

Авотиньш отметил, что он и некоторые другие рыбаки решили переехать на Дальний Восток, где «и жизнь интересная, и работы полным-полно».

Ранее NEWS.ru писал о том, что развитие процессов глобального потепления может привести к сокращению общемирового вылова рыбы на 3–12% к 2050 году. Об этом заявили специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Согласно их выводам, из-за изменений климата промысловые рыбы начинают смещаться из традиционных районов в другие части Мирового океана.