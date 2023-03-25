Кулеба счет возможным развал МУС из-за Путина Кулеба: МУС развалится, если в мире станут пренебрегать его ордером на арест Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может развалиться, если его ордером на арест президента России Владимира Путина станут пренебрегать. Он в разговоре с журналистом, видео которого разместил в своей соцсети, допустил «дипломатическое сражение» за уважение к Римскому статуту.

Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС, — считает дипломат.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что арест Владимира Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага.