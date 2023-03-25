Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может развалиться, если его ордером на арест президента России Владимира Путина станут пренебрегать. Он в разговоре с журналистом, видео которого разместил в своей соцсети, допустил «дипломатическое сражение» за уважение к Римскому статуту.
Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС, — считает дипломат.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что арест Владимира Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага.