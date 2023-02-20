Кулеба объявил о подготовке Украиной «большой битвы на двух фронтах» Глава МИД Украины Кулеба объявил о подготовке «битвы» на дипломатическом и военном фронтах

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна в настоящее время готовится к большой битве. Его слова приводит телекомпания ТСН. Дипломат подчеркнул, что битва произойдет сразу на двух фронтах — дипломатическом и военном.

Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине, — отметил Кулеба.

Он рассказал, что в ближайшее время состоится встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, на которой, предположительно, будут приняты важные решения о поддержке Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в международной политике произойдут «большие события». Он ни на что не указал конкретно, лишь уточнив, что их «запомнит Россия». Дипломат также добавил, что к годовщине начала Москвой специальной военной операции пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту. По его словам, грядущие решения будут касаться новых санкций в отношении России и поставок оружия.

Также глава украинского МИД отметил, что Китай способен сыграть большую роль в сдерживании России. В связи с этим он заявил, что с нетерпением ждет беседы с завканцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, которая пройдет в Мюнхене. При этом министр подчеркнул, что никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.