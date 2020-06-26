Вопрос о статусе Донбасса продолжает оставаться краеугольным камнем в российско-украинских отношениях. Компромисса по этой проблеме между Москвой и Киевом по-прежнему не просматривается, и на этом фоне всё чаще речь заходит о том, можно ли будет вообще восстановить регион после стабилизации ситуации. И оценки западных экспертов на этот счёт весьма пессимистичны.

Политическая подгруппа трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе начала детальное обсуждение закона об особом статусе региона, заявил журналистам полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов. Однако, по его словам, в Киеве позиция Москвы и самопровозглашённых донбасских республик по-прежнему не находит понимания.

Хотя ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны, мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской конституции, — отметил Грызлов.

В то же время не менее важным видится не только политическое, но и экономическое урегулирование в Донбассе. Аналитики Венского института международных экономических исследований (WIW) опубликовали результаты анализа, согласно которым восстановление региона потребует огромных затрат — $21,7 млрд. Эти затраты, отмечают эксперты, включают в себя не только возмещение ущерба (86%), но и смягчение возникших за время конфликта экологических угроз (16%).

Борис Грызлов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы на реконструкцию слишком велики, чтобы покрываться только украинским бюджетом. Они составляют более 40% годовых доходов государственного бюджета Украины, или 16% ВВП страны в 2018 году, — отмечают авторы доклада.

По этой причине аналитики рекомендуют использовать различные источники финансирования, включая как судебные компенсации, так и «добровольные взносы России».

Хотя в исследовании говорится, что глобальная рецессия, вызванная пандемией коронавируса, приведёт к увеличению расходов на реконструкцию, в нём подчёркиваются и потенциальные положительные аспекты процесса мирного урегулирования. С ростом экономических затрат для российской элиты возрастут и издержки от конфликта. Следовательно, затяжная рецессия увеличит вероятность того, что Кремль в ближайшие годы будет проводить не столь бескомпромиссную, как сейчас, политику, считают в WIW.

Несмотря на данные, представленные европейскими исследователями, на деле речь идёт о менее серьёзных суммах, отметил в разговоре с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Восстановление Донбасса в полной мере невозможно, но оно и не необходимо, если честно об этом говорить. Часть местной промышленности за прошедшие годы просто утратила свою актуальность, большая доля населения покинула регион — соответственно, нет причин полностью реконструировать социальную инфраструктуру. На мой взгляд, имеет смысл восстанавливать Донбасс не более чем на 7% от докризисных показателей — и это в лучшем случае. Сумма, заявленная аналитиками WIW, огромная, оценки украинских специалистов гораздо ниже: речь идёт о $5–7 млрд на донбасскую инфраструктуру. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Аналитик напоминает, что ещё правительство Владимира Гройсмана (2014–2019 годы) создало специальный международный фонд для восстановления Донбасса, и наполняться он должен за счёт внешних инвестиций. Поэтому не исключён вариант, что и Россия наряду с другими странами согласится сделать свой взнос, но это может быть лишь следствием другого, более широкого политического компромисса по донбасскому вопросу, если к нему удастся прийти.

Что касается особого статуса региона, то он уже сейчас закреплён в украинском законодательстве, в частности, в законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», предусматривающем расширение прав локальных властей, но не создание автономного субъекта. Однако действие этого акта приостановлено до проведения выборов.

На особый статус для Донбасса в российском понимании Украина в краткосрочной перспективе не согласится, считает Бортник, но в будущем минская переговорная модель, предусматривающая автономизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, всё-таки может быть реализована.