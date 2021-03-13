El Pais: кражу ценного трактата Галилея скрывали четыре года

https://static.news.ru/photo/38606e2c-84ab-11eb-871b-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Трактат, подготовленный итальянским астрономом Галилео Галилеем, жившим на рубеже XVI–XVII веков, был украден из Национальной библиотеки Испании в 2014 году. Однако руководству учреждения потребовалось больше четырёх лет, чтобы сообщить о пропаже.

Речь идёт об астрономическом трактате Sidereus nuncius, опубликованном в 1610 году. Стоимость реликвии может составлять €800 тысяч, сообщает El Pais.

В мае 2014 года украденный оригинал грабитель заменил копией, но в публичной библиотеке королевства об этом прекрасно знали, утверждает издание. В каталоге библиотеки трактат по-прежнему указывали как подлинный. В частности, на выставке, проведённой с марта по сентябрь 2018 года, его представили как оригинал.

Правда вскрылась при осмотре документа реставраторами.

В библиотеке же в ответ на такое разоблачение уверяют, что так долго не заявляли о краже работы, так как надеялись получить больше информации о ситуации. Более того, директор учреждения Ана Сантос утверждает, что в 2014 году от неё скрыли произошедшее. По её версии, о случившемся она узнала из полученного в 2018 году письма британского исследователя.

Впрочем, занимавшая в ту пору пост технического директора Мар Эрнандес отрицает эту версию.

Специальное подразделение национальной полиции расследует исчезновение документа с 2018 года, когда о краже было объявлено официально, передаёт ТАСС. Главным подозреваемым по делу является гражданин Уругвая, который интересовался документом в 2004 году, а три года спустя был замешан в краже из библиотеки двух карт.

Sidereus nuncius представляет собой небольшой трактат на латыни, в котором Галилей описывает сделанные им с помощью собственноручно собранного телескопа открытия.

По данным El Pais, документ уже похищали из библиотеки в 1987 году, но тогда уже через пару лет полиция смогла обнаружить пропажу.

Галилео Галилей — итальянский физик, астроном, философ и математик, который оказал значительное влияние на науку. Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал немало выдающихся астрономических открытий.

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