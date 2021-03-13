El Pais: кражу ценного трактата Галилея скрывали четыре года

Трактат, подготовленный итальянским астрономом Галилео Галилеем, жившим на рубеже XVI–XVII веков, был украден из Национальной библиотеки Испании в 2014 году. Однако руководству учреждения потребовалось больше четырёх лет, чтобы сообщить о пропаже.
Речь идёт об астрономическом трактате Sidereus nuncius, опубликованном в 1610 году. Стоимость реликвии может составлять €800 тысяч,
В мае 2014 года украденный оригинал грабитель заменил копией, но в публичной библиотеке королевства об этом прекрасно знали, утверждает издание. В каталоге библиотеки трактат по-прежнему указывали как подлинный. В частности, на выставке, проведённой с марта по сентябрь 2018 года, его представили как оригинал.
Правда вскрылась при осмотре документа реставраторами.
В библиотеке же в ответ на такое разоблачение уверяют, что так долго не заявляли о краже работы, так как надеялись получить больше информации о ситуации. Более того, директор учреждения Ана Сантос утверждает, что в 2014 году от неё скрыли произошедшее. По её версии, о случившемся она узнала из полученного в 2018 году письма британского исследователя.
Впрочем, занимавшая в ту пору пост технического директора Мар Эрнандес отрицает эту версию.
Специальное подразделение национальной полиции расследует исчезновение документа с 2018 года, когда о краже было объявлено официально,
Sidereus nuncius представляет собой небольшой трактат на латыни, в котором Галилей описывает сделанные им с помощью собственноручно собранного телескопа открытия.
По данным El Pais, документ уже похищали из библиотеки в 1987 году, но тогда уже через пару лет полиция смогла обнаружить пропажу.
Галилео Галилей — итальянский физик, астроном, философ и математик, который оказал значительное влияние на науку. Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал немало выдающихся астрономических открытий.
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