Кравчук назвал особенность ружья, из которого собрался убивать россиян

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Руководитель делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе Леонид Кравчук приготовился лично убивать российских парашютистов, если РФ решит вторгнуться на Украину. По его словам, он «почистил и подготовил» необычное ружьё — из личной коллекции военного преступника и нациста Германа Геринга — одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера.

Бывший президент Украины посетовал на слабое зрение, но признался, что «тень увидит» и может «случайно подстрелить», передаёт портал «Украина 24». Эксперты считают, что речь идёт об охотничьей винтовке братьев Меркель, знаменитой 303-й модели. Таких «стволов» в имении Геринга хранилось несколько.

Один из них находится в Национальном музее огнестрельного оружия города Фэрфакса в штате Виргиния в США, пишет «Московский комсомолец». Примерная стоимость на Украине — $20 тысяч, но если 303-я модель Кравчука действительно принадлежала Герингу, то ценник может «взлететь» до $100 тысяч.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным потребовала от него отказаться наращивать военное присутствие Кремля у границы с Украиной, заявили в кабмине Германии. По мнению Берлина, подобный шаг Москвы позволит добиться деэскалации ситуации в регионе.