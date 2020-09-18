Кравчук отказался от поездки в Донбасс

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Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, отказался от поездки на восток страны, сославшись на отсутствие необходимых условий.

Я не говорил, что я готов. Когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы, тогда мы будем ездить. Я тоже поеду, а сегодня условий для поездки там нет, — отметил политик в интервью порталу Страна.UA.

При этом Кравчук подчеркнул, что готов пойти на переговоры с гражданским обществом, но не с главами самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Кроме того, глава украинской делегации отметил, что для проведения выборов в Донбассе необходимо прекратить войну. Однако он не может сказать, когда это произойдёт.

Этого вам никто не скажет. Не буду гадать на кофейной гуще. У меня лично нет амбиций, у президента Зеленского, у многих депутатов. Если мы объединимся, тогда добьемся мира. Не хочу говорить об этом, можно наговорить много, а потом жалеть, — подытожил Кравчук.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. Член политической подгруппы в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин заявил, что Киев согласился включить «формулу» в закон об особом статусе Донбасса, писал NEWS.ru.