Кравчук объяснил свою готовность стрелять в людей с российскими флагами

https://static.news.ru/photo/647aef9e-653d-11e9-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny / Global look press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о признании в готовности стрелять в людей с российскими флагами. Такое признание он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Гордону Кравчук рассказал, что у него дома хранится личное оружие, которое он применит, если вдруг на него нападут «парашютисты, которые начнут спрыгивать возле дома с российскими флагами».

Экс-президент заявил, что не жалеет о сказанном, так как подобным образом мыслит не он один.

Думаю, может быть, так сказали миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин, — сказал Леонид Кравчук.

Он также привёл в пример Швейцарию, где в каждой семье хранится оружие, которое люди готовы применить «для защиты своей земли, страны и народа».

При этом Кравчук всё же отметил, что немного преувеличил свою готовность, так как возраст у него уже «не стрелковый», но при этом он хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».

Ранее экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный предрёк импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому после публикации «интересных документов». Об этом писал NEWS.ru.