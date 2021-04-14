Зеленскому предрекли импичмент «из-за его гражданства»

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После публикации «интересных документов» о гражданстве президента Украины, Владимира Зеленского ждёт импичмент. Об этом заявил экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.

В своём Telegram-канале Нескоромный сообщил , что получил «неожиданную информацию» от своих «новых друзей». При этом он не уточнил, о каких именно документах идёт речь.

Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам, — написал Дмитрий Нескоромный.

По мнению экс-заместителя главы СБУ, воспользовавшиеся его информацией политические силы смогут «войти в историю».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нескоромный был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. Об этом писалNEWS>ru.