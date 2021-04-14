Зеленскому предрекли импичмент «из-за его гражданства»

После публикации «интересных документов» о гражданстве президента Украины, Владимира Зеленского ждёт импичмент. Об этом заявил экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
В своём Telegram-канале Нескоромный
Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам, — написал Дмитрий Нескоромный.
По мнению экс-заместителя главы СБУ, воспользовавшиеся его информацией политические силы смогут «войти в историю».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Нескоромный был объявлен в розыск в качестве подозреваемого по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. Об этом писалNEWS>ru.