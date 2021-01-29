Бывший заместитель руководителя СБУ объявлен в розыск

https://static.news.ru/photo/1a62dff8-630f-11eb-9723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он подозревается в причастности к организации заказного убийства руководителя главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По этому делу уже был арестован сотрудник антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк — предполагается, что они действовали сообща.

В частности, ведомство публикует аудиозаписи беседы Расюка с неизвестным, где обсуждаются детали устранения Наумова, а также встречи Расюка с Нескоромным. Пока местонахождение бывшего замглавы СБУ неизвестно. Следствие анализирует возможность наличия в его деятельности состава преступления по статье 11 УК Украины, которая предусматривает наказание за государственную измену.

Преступление в итоге не состоялось — 22 января Расюк был задержан. Ряд СМИ сообщали, что вместе с ним задержали и Нескоромного, но он сумел сбежать. Однако эту информацию опровергает «КП в Украине»: издание уточняет , что он «залёг на дно».

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас как никогда высок риск «широкомасштабной наступательной операции» России на Украину. Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

По его словам, за последние годы Москва значительно усилила свои войска на южном и западном направлениях, поставив туда крылатые и тактические ракеты. В связи с этим, по мнению Гвоздя, об угрозе захвата Украины «говорить не приходится».