Красивый священник восхитил англичанок

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В английском городке Формби представили нового викария местной церкви Святого Луки. Комментаторы в соцсетях уже обсудили его прекрасную внешность, многие женщины изъявили желание стать прихожанками этого собора.

Новый викарий, преподобный Мэтт Дэвис, родом из Северной Ирландии, он женат уже 13 лет и имеет двух маленьких сыновей. Последние четыре года семья проживала в Ливерпуле, — сообщает портал Formbybubble.

В Facebook уже появилось более тысячи комментариев по поводу назначения нового священника. Несмотря на информацию о семье, многие женщины назвали его «горячим», собрались почаще исповедоваться и вообще начать ходить в церковь.

Как писал NEWS.ru, следственный комитет направил в суд дело священника из Оренбургской области Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также развратных действиях, насильственных сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. По версии следствия, от преступлений против сексуальной неприкосновенности со стороны мужчины с 1999-го по 2019 год пострадали 11 детей, говорится на сайте СК. Кроме того, ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и употребление алкоголя, а также истязание.