https://static.news.ru/photo/77fbdb3e-56fd-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта переведут на весенний график работы — с 08.00 до 19.30 по Москве.

По решению киевских властей с 2015 года с неподконтрольными Украине регионами Донбасса действует пропускной режим. Посетить или выехать из самопровозглашённых ДНР и ЛНР можно только через КПП или по территории России, пишет РИА Новости.

В Луганской народной республике заявили, что в случае пересмотра Минских соглашений будут поднимать вопрос о присоединении к России или продолжат вооружённое сопротивление. О необходимости пересмотра документа говорил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

18 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.