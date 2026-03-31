«Коррупция»: в ФРГ высмеяли попытки Зеленского удержать внимание Запада

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию совпал с обострением политических и финансовых проблем Украины, передает Berliner Zeitung. Страна сталкивается с задержкой помощи ЕС и внутренними коррупционными скандалами.

При этом Киев продолжает испытывать напряжение во взаимоотношениях с партнерами по ЕС. Издание подчеркивает, что Украина снова пытается привлечь внимание мирового сообщества в условиях глобального кризиса.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Заявление стало ответом на обещание Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с БПЛА.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого ему нужна помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от беспилотников Ирана.