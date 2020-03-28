https://static.news.ru/photo/4421e902-70f2-11ea-8867-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sluganarodu.skorokhod.93

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила о том, что у неё выявлен коронавирус.

Чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19, — написала парламентарий в своём Telegram-канале.

Она также призвала всех, кто близко общался с ней в последнее время, самоизолироваться на две недели.

Согласно данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пять человек, скончались восемь.

В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро.

Ранее NEWS.ru писал, что Скороход допустила возможность введения на Украине режима чрезвычайного положения в связи с распространением инфекции. При этом она отметила, что эта мера может ускорить наступление дефолта в стране.