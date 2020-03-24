https://static.news.ru/photo/3f06a96a-6de8-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход допускает возможность введения в стране чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса.

Если учитывать, что у нас гораздо больше заражённых, чем мы думаем, если эта цифра будет расти, то, конечно, надо вводить чрезвычайное положение, — сказала она в эфире телеканала «Наш».

Скороход предположила, что данную меру поддержат многие парламентарии. Вместе с тем она отметила, что ужесточение режима без должной на то необходимости позволит властям списать все свои недоработки на особые меры.

Кроме того, считает парламентарий, режим ЧП может ускорить наступление дефолта на Украине.

В настоящее время в стране коронавирусом заражены 97 человек. Жертвами болезни стали три человека.

В мире число заражений превышает 387 тысяч. Число выздоровевших составляет более 101 тысячи человек, скончались от заболевания 16,7 тысячи. В России зафиксировано 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко предупредил о возможности резкого роста числа заболевших в стране. По его словам, коронавирусом могут заразиться миллионы украинцев, если не будут должным образом соблюдаться профилактические мероприятия.