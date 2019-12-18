https://static.news.ru/photo/34be0462-2261-11ea-a25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Pess

Лондон будет применять ограничительные меры в отношении тех, кто будет угрожать ценностям Соединённого Королевства. Об этом в своей речи заявила королева Елизавета II, выступая на открытии новой сессии парламента.

Моё правительство будет тесно работать с зарубежными партнёрами для решения наиболее сложных вопросов в области международной безопасности и способствовать укреплению мира и глобальной безопасности, — сказала королева.

The government intends work with international partners to help solve complex international security issues.



Her Majesty says a sanctions regime will tackle human rights abuse and ensure all girls have access to 12 years of quality education. #QueensSpeech — Sky News (@SkyNews) December 19, 2019

Монарх подчеркнула, что власти страны будут твёрдо противостоять тем, кто угрожает британским ценностям, в том числе с помощью разработки санкционного режима для борьбы с нарушениями прав человека.

В ходе выступления Елизавета II отметила, что главным приоритетом премьер-министра Бориса Джонсона является выход страны из Европейского союза 31 января 2020 года, писал NEWS.ru. За ним, по задумке Лондона, должны последовать переговоры о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС и другими лидирующими глобальными экономиками.