Английская королева Елизавета II не позволила жене принца Гарри Меган Маркл носить рваные джинсы в монаршей резиденции.
Монарх плохо относится к свободному стилю в одежде, даже если его придерживаются только во время отдыха, передаёт
Королева не любит джинсы, тем более рваные, также она не переносит туфли на танкетке, — подчеркнул информатор журналистов.
Ранее News.ru писал, что принц Гарри вместе с Меган Маркл и своим сыном тайно покинули Великобританию. Они отправились в семейный отпуск. Королевская пара улетела на частном самолёте на Ибицу.