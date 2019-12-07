https://static.news.ru/photo/53d6c40c-1905-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Джереми Корбин Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил о непричастности России к тому, что конфиденциальные документы Британии стали достоянием общественности. Подобные предположения политик назвал «заговорщицкими теориями».

Сообщалось, что использованные лейбористами в предвыборной кампании конфиденциальные документы якобы были выложены онлайн Россией.

Когда мы огласили документы, ни премьер-министр, ни кто-либо ещё ни на каком уровне не отрицали их подлинности, — сказал Корбин в эфире британского телеканала Sky News.

Он также добавил, что эти документы точно показывают, как «именно ведёт себя британское правительство на переговорах с администрацией Дональда Трампа».

По его словам, в документах содержатся детали торговых переговоров, которые указывают на то, что британское правительство намерено «продать» британскую национальную систему здравоохранения компаниям США.

Ранее в соцсетях появились документы, компрометирующие правящую Консервативную партию Великобритании. По словам британского министра Ники Морган, они могут быть частью дезинформационной кампании, «организованной» Россией, писал News.ru.