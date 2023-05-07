Командование ВСУ заявило о принятии оперативных решений по Артемовску УНИАН: Сырский заявил о принятии с командирами оперативных решений по Артемовску

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что во время обсуждения мер для лучшей работы с командирами сил, работающих на Артемовском направлении, были приняты оперативные решения, сообщает УНИАН. Уточняется, что сегодня военачальник посетил позиции на этом направлении.

Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей. Командующий рассказал, что он с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута <...> На месте были приняты необходимые оперативные решения, — говорится в сообщении.

Сырский охарактеризовал ситуацию на Артемовском направлении как напряженную, но контролируемую. До этого военачальник сообщал, что более 80% населенного пункта находится под контролем российских сил.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины будут разгромлены в Артемовске в течение недели, если российские бойцы будут обеспечены необходимыми боеприпасами и оружием. По его словам, такой сценарий возможен, если президент Украины Владимир Зеленский не бросится спасать населенный пункт во время контрнаступления.