Командиру группировки «Медведи SS» грозит смертная казнь ТАСС: в ДНР предъявили обвинение командиру украинской группировки «Медведи SS» Кравцову

Фото: dan-news.info

Следователи ДНР предъявили обвинение командиру военизированной группировки Украины «Медведи SS» Александру Кравцову, жертвами которой стали более 100 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Павла Косована. Он заявил, что дело в отношение подзащитного станет частью одного судебного процесса с остальными представителями «Медведей». По словам правозащитника, Кравцов признал вину в содеянных преступлениях.

Только что было предъявлено обвинение Кравцову (командир «Медведей SS». — NEWS.ru), вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом, — рассказал Косован.

По словам адвоката, дело командира группировки проходит по нескольким статьям: создание вооруженного формирования, не предусмотренного законом, (ч. 1 ст. 237 УК ДНР), прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР) и совершение действий, направленных на насильственный захват власти (ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР). По последней статье предусматривается наказание в виде смертной казни.

Участники группировки диверсантов «Медведи SS» стали первыми фигурантами дела против бойцов батальона ВСУ «Азов».

Ранее Кравцов рассказал, что среди членов нацбата были «повара и медики», а в сам батальон отбирали по личным качествам. По его словам, группировка была малочисленной — от 12 до 15 человек, каждый занимал в ней свою нишу.