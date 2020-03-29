https://static.news.ru/photo/c19151f4-71c7-11ea-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 10 тысяч. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 1,1 тысячи человек.

На сегодняшний день в больницах страны находятся около 3,5 тысяч заразившихся. От коронавируса умер 771 человек. При этом 132 смерти приходится на последние 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти страны запретили гражданам без острой необходимости выходить из дома, собираться группами более трёх человек, а также порекомендовали на улице держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня.

В общей сложности мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.