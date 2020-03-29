Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 10 тысяч. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 1,1 тысячи человек.
На сегодняшний день в больницах страны находятся около 3,5 тысяч заразившихся. От коронавируса умер 771 человек. При этом 132 смерти приходится на последние 24 часа,
Ранее NEWS.ru писал, что власти страны запретили гражданам без острой необходимости выходить из дома, собираться группами более трёх человек, а также порекомендовали на улице держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня.
В общей сложности мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.
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