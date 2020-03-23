https://static.news.ru/photo/82727402-6d45-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, людям запрещено собираться компаниями, в которых больше трёх человек.

Соответствующие ограничения будут действовать до 1 июня. Кроме того, пешеходам на улице необходимо держать дистанцию в 1,5 метра.

Не выходите на улицу, есть вам не нужно на работу или за продуктами. Идите за продуктами в одиночку. Если вы хотите погулять, не делайте это группой, — подчеркнул он.

Полицейские будут штрафовать нарушителей этих правил, передаёт DutchNews.nl.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.