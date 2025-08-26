День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:41

«Колбаску, все такое»: житель Суджи рассказал о питании в плену у ВСУ

Житель Суджи сообщил, что в плену ВСУ его кормили напоказ для прессы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вернувшийся из украинского плена житель Суджи Илья Белокрылов сообщил РИА Новости, что ВСУ кормили его, только чтобы показать прессе идеальную картину. По словам россиянина, военные постоянно допрашивали его под прицелом камер.

Первоначально там слетелись все корреспонденты, со всего мира там были. Кормили бутербродами. Колбаску, все такое. Ну, по-человечески, более-менее, чаек, все вот это, обед, пока были журналисты, — пояснил Белокрылов.

По словам жителя Суджи, украинские бойцы месяц пытались выпытать из него ценные сведения. Всего в допросе принимали участие 120 россиян.

Также Белокрылов сообщил, что стал жертвой нападения со стороны украинских военных. По его словам, военные выпустили в мирного жителя четыре пули, а его автомобиль был превращен в решето. Житель Суджи подробно описал полученные ранения, подчеркнув, что одна из пуль прошла опасно близко к сердцу.

Ранее стало известно, что многодетный отец Роман Яценко спас свою семью из Суджи. Несмотря на огонь ВСУ, он пробрался пешком до дома, где в подвале прятались его жена и пятеро детей.

Суджа
Украина
ВСУ
плен
