Семь человек погибли из-за обстрела ВСУ поселка в Херсонской области Коц: семь человек погибли под обстрелом ВСУ поселка Чаплинка под Херсоном

Фото: t.me/SALDO_VGA

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале о семерых убитых в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Чаплинка в Херсонской области. Также, по его данным, еще семь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Сегодня в 14:40 Киев атаковал Чаплинку в Херсонской области. Пакет «Хаймарса», часть ракет была сбита. <...> По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых, двое в крайне тяжелом состоянии. Раненые направлены в больницу, — сообщил журналист.

Военкор уточняет, что ракеты прилетели в здание, где располагаются социальный фонд и центр занятости. При этом ни военных, ни полиции рядом нет.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела Чаплинки погибла одна женщина. Он также пояснил, что ВСУ обстреляли здание социального фонда и службы занятости, применив американские ракеты.

После этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что украинские силы нанесли удар по центру Волновахи в ДНР. По данным канала, в результате пострадали два человека, один из них ребенок. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.