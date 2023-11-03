Один человек погиб в результате обстрела села в Херсонской области Сальдо: жительница Чаплинки погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: t.me/SALDO_VGA

Жительница села Чаплинка, расположенного в Херсонской области, погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинцы обстреляли здание социального фонда и службы занятости, применив американские ракеты. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. <...> Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Предполагается, что под завалами могут быть еще пострадавшие. Атаку ВСУ на поселок Сальдо назвал актом государственного терроризма и военным преступлением.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино украинской армией. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Уточняется, что снаряд неустановленного образца прилетел на территорию местного промышленного предприятия.