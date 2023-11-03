Стало известно об ударе ВСУ по центру Волновахи Mash: ВСУ нанесли удар по центру Волновахи

Фото: Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Волновахи в ДНР. По данным канала, в результате удара пострадали два человека, один из них ребенок. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Канал отмечает, что во время обстрела снаряд задел автомобиль. Сидевшая в машине девочка получила ранение пальца из-за осколка.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жительница села Чаплинка погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, украинцы обстреляли здание социального фонда и службы занятости, применив американские ракеты. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Предполагается, что под завалами могут быть еще пострадавшие. Атаку ВСУ на поселок Сальдо назвал актом государственного терроризма и военным преступлением.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино украинской армией. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Уточняется, что снаряд неустановленного образца прилетел на территорию местного промышленного предприятия.