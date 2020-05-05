Авиакомпания KLM возобновила рейсы в города Европы

https://static.news.ru/photo/0e7c0066-8ec6-11ea-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: KLM Royal Dutch Airlines/facebook.com

Нидерландский авиаперевозчик KLM с 5 мая вновь начнёт осуществлять рейсы в некоторые города Европы.

Как передаёт «Интерфакс», самолёты авиакомпании начнут летать из Амстердама в Мадрид, Барселону, Рим, Милан, Прагу, Варшаву, Будапешт и Хельсинки.

Пассажиров обяжут носить медицинские маски или прикрывать лица плотным шарфом. В случае, если на входе в самолёт у человека не окажется маски или шарфа, авиакомпания может выдать защитный аксессуар из собственных запасов. Если маски у перевозчика закончатся, то такого пассажира не пустят на борт. Эти правила будут действовать до сентября.

Как писал NEWS.ru, авиакомпания Air France с 11 мая отменит бортовое питание на своих рейсах внутри Европы в качестве меры защиты от коронавируса.